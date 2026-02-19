Δύο ορειβάτες αναζητούνται στον Παρνασσό – Οι αρχές έχουν επικοινωνήσει μαζί τους

0

Η έντονη ομίχλη και η περιορισμένη ορατότητα που επικρατούν στην περιοχή, δυσχεραίνουν, τόσο τον εντοπισμό, όσο και την ασφαλή προσέγγισή τους

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Παρνασσό, για δύο ορειβάτες που αποπροσανατολίστηκαν στην θέση «Γεροντόβραχος», υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες δεν αγνοούνται, καθώς κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις Αρχές και να ενημερώσουν ότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Όπως ανέφεραν, βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, η έντονη ομίχλη και η περιορισμένη ορατότητα που επικρατούν στην περιοχή, δυσχεραίνουν, τόσο τον εντοπισμό, όσο και την ασφαλή προσέγγισή τους.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ, αλλά και δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν ήδη προσδιορίσει κατά προσέγγιση το σημείο όπου βρίσκονται οι δύο ορειβάτες.

Οι διασώστες κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του δύσβατου εδάφους και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο βουνό, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στελέχη των υπηρεσιών που επιχειρούν είναι καθησυχαστικοί ως προς την κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επιχείρηση προσέγγισης απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά τους σε προσβάσιμο σημείο.