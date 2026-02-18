ΟΝΕΧ Ναυπηγεία Σύρου: «Επιστρέφει» το Syncrolift ύστερα από 15 χρόνια

0

Ο ανελκυστήρας πλοίων (shiplift) σηκώνει έως 2.500 τόνους και πλοία μήκους έως 100 μέτρα

Μετά 15 χρόνια επανενεργοποιήθηκε στα ναυπηγεία Σύρου της ONEX το προηγμένο σύστημα ανέλκυσης πλοίων τύπου Syncrolift, ενισχύοντας –όπως επισημαίνεται– τις δυνατότητες συντήρησης, επισκευής, μετασκευής και ναυπήγησης πλωτών μέσων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το σύστημα shiplift έχει δυνατότητα ανέλκυσης και μεταφοράς πλοίων μέγιστου βάρους έως 2.500 τόνους και μπορεί να εξυπηρετήσει και ανάγκες καθέλκυσης νεότευκτων πλοίων αυτής της κατηγορίας. Οι μέγιστες διαστάσεις πλοίου που μπορεί να υποστηρίξει είναι μήκος 100 μέτρα, πλάτος 20 μέτρα και βύθισμα έως 4,8 μέτρα.

Το Syncrolift εγκαταστάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στο πλαίσιο αναβάθμισης των ναυπηγείων, με στόχο –όπως αναφέρεται– τη δημιουργία γραμμής παραγωγής super yachts. Κατά την περίοδο 2003-2016 χρησιμοποιήθηκε τόσο για την καθέλκυση νεότευκτων σκαφών όσο και για τη συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων πλοίων.

Η εταιρεία αναφέρει ότι στο ίδιο διάστημα καθελκύστηκαν δύο νεότευκτα super yachts μήκους 85,22 μέτρων και τρία πυροσβεστικά σκάφη μήκους 28,60 μέτρων, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες τακτικής συντήρησης σε περισσότερα από 60 σκάφη του εμπορικού και του πολεμικού ναυτικού.

Το σύστημα Syncrolift συνδυάζεται με μηχανισμό προώθησης από και προς τη στεριά της TTS και με χερσαία διάταξη ραγών, στοιχείο που –κατά την ανακοίνωση– επιτρέπει την ταυτόχρονη ανέλκυση ή επισκευή δύο ή περισσότερων σκαφών, ανάλογα με τις διαστάσεις τους. Η επαναλειτουργία του εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ONEX για αναβάθμιση ναυπηγικών και ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών σε Σύρο και Ελευσίνα.