Αιτήσεις-ρεκόρ για την Ελλάδα από αιτήσεις ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κορυφαία επίδοση ανά πληθυσμό με 42,4 αιτήματα ανά 100.000 κατοίκους και 185 από ασυνόδευτους ανηλίκους

Η Ελλάδα κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη πρώτων αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο 2025, με 42,4 πρώτους αιτούντες ανά 100.000 κατοίκους (με βάση πληθυσμό 1/1/2025), μπροστά από την Ισπανία (24,2) και την Ιταλία (20,7), σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία της Eurostat.

Συνολικά στην ΕΕ καταγράφηκαν 54.825 πρώτοι αιτούντες διεθνούς προστασίας (μη πολίτες ΕΕ), -26% έναντι Νοεμβρίου 2024 και -12% έναντι Οκτωβρίου 2025. Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες αιτήσεις ανήλθαν σε 11.455, +62% σε ετήσια βάση και -23% σε μηνιαία.

Πρώτη η Βενεζουέλα

Η μεγαλύτερη ομάδα πρώτων αιτούντων ήταν από Βενεζουέλα (8.060), ακολουθούμενη από Αφγανιστάν (5.125), Μπανγκλαντές (3.585) και Συρία (2.365).

Σε απόλυτους αριθμούς, τα περισσότερα αιτήματα πρώτης φοράς υποβλήθηκαν σε Ιταλία (12.195), Ισπανία (11.875), Γαλλία (8.845) και Γερμανία (8.740) — συνολικά 76% των πρώτων αιτήσεων στην ΕΕ.

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Τον Νοέμβριο 2025 υποβλήθηκαν στην ΕΕ 1.370 πρώτες αιτήσεις ασύλου από ασυνόδευτους ανηλίκους. Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούσαν υπηκόους Σομαλίας (245) και Ερυθραίας (160), ενώ ακολουθούσαν Αφγανιστάν και Βενεζουέλα (135 έκαστη) και Αίγυπτος (130).

Οι χώρες με τις περισσότερες αιτήσεις ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν Ολλανδία (375), Γερμανία (265), Ελλάδα (185), Ισπανία (155) και Βέλγιο (95).