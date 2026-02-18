Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων

0

Για ποια λιμάνια έχουν εκδοθεί απαγορευτικά απόπλου

Αλλαγές καταγράφονται σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν, με ορισμένα λιμάνια να έχουν ήδη βγάλει απαγορευτικά απόπλου.

Οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις πλοίων το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 08:00 πραγματοποιούνται κανονικά, όμως το δρομολόγιο του πλοίου Κνωσσός Παλάς που είναι προγραμματισμένο για τις 09:00 βρίσκεται στον «αέρα».

Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί από το λιμάνι του Βόλου για τις Σποράδες ενώ σε ισχύ βρίσκεται επίσης απαγορευτικό για το δρομολόγιο από την Καβάλα προς τη Θάσο.