Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη στην γραμμή 6 του Τραμ -Τερματικός σταθμός στάση ΦΙΞ

Δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα»

Τα δρομολόγια του Τραμ στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα παραπάνω δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».