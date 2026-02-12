Αρχίζει η διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία της γειτονιάς

0

Ποια είναι η διαδικασία που προβλέπεται για τους πολίτες

Από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους θα μπορούν πλέον να προμηθεύονται από τις 16 Φεβρουαρίου οι ασθενείς τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) καθώς μετά από σχεδόν οκτώ μήνες διαδικασιών, το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες ενέργειες για τη διακίνηση αυτών των φαρμάκων. Το μέτρο αυτό αναμένεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των χρονίως πασχόντων και στις ουρές έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

«Με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το μεγάλο πρόβλημα των ουρών που μας ντρόπιαζε σαν χώρα, των ανθρώπων οι οποίοι χειμώνα μέσα στο κρύο και καλοκαίρι μέσα στον καύσωνα περίμεναν έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για να προμηθευτούν το φάρμακό τους.Αρχίζουμε σταδιακά με δύο κατηγορίες ασθενών οι οποίοι θα εξυπηρετούνται με τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία μας και σταδιακά θα προχωρήσουμε και σε άλλες παθήσεις που θα εξυπηρετούνται από εμάς, έτσι ώστε να φτάσουμε σιγά σιγά ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των φαρμάκων, ειδικά όσα δεν είναι νοσοκομειακού περιβάλλοντος,τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία να μπορεί να τα παίρνει ο κόσμος μέσα από τα φαρμακεία μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ανακούφισης των ασθενών αυτών οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, είναι ένα βήμα το οποίο το είχε αντιληφθεί ο πρωθυπουργός εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την εποχή που ήταν ακόμη στην αντιπολίτευση» δήλωσε ο πρόεδρος του ΦΣΘ Διονύσιος Ευγενίδης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος. Σε πρώτη φάση,το μέτρο αφορά ογκολογικούς ασθενείς και ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, καλύπτοντας περίπου 23.000 συνταγές μηνιαίως. Σταδιακά θα ενταχθούν και άλλες κατηγορίες, όπως ασθενείς με ηπατίτιδα Β και D και άσθμα, με στόχο έως το πρώτο τρίμηνο του 2026 να διατίθενται περίπου 66.000 συνταγές μηνιαίως μέσω ιδιωτικών φαρμακείων. Στο νομό Θεσσαλονίκης τα ΦΥΚ θα διατίθενται από όλα σχεδόν τα φαρμακεία πλην 17 που δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν τη διάθεσή τους.

«Τα φάρμακα υψηλού κόστους, όπως όλα τα φάρμακα, πρέπει να διακινούνται μέσω των φαρμακείων, ώστε η πρόσβαση των ασθενών με σοβαρές παθήσεις να είναι εύκολη. Οι ασθενείς θα μπορούν πλέον να απευθύνονται στο φαρμακείο της γειτονιάς τους και να παραλαμβάνουν άμεσα και δωρεάν το φάρμακό τους, με πλήρη ενημέρωση για τη χρήση και τις πιθανές παρενέργειες» πρόσθεσε ο κ .Ευγενίδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο ΦΣΘ προγραμματίζει εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών μέσω ραδιοφώνου και social media, ενώ το θέμα θα αναδειχθεί και στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής στις 28–29 Μαρτίου.

Οδηγίες για τους ασθενείς:

Τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς

Η διαδικασία που προβλέπεται για τους πολίτες είναι η εξής:

-κατά τη συνταγογράφηση της συνταγής με ΦΥΚ από τον ιατρό, ο ασθενής θα ενημερώνεται μέσω μηνύματος που θα εκδίδεται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΗΔΥΚΑ) και θα εκτυπώνεται πάνω στη συνταγή για τη δυνατότητα διάθεσής του εντελώς δωρεάν από το ιδιωτικό φαρμακείο. Οι συνταγές πρέπει να αναγράφουν μόνο φάρμακα που μπορούν να διατεθούν με τον συγκεκριμένο τρόπο και έναν κωδικό ΕΟΦ κάθε φορά

-για να επιλέξει ο ασθενής τη λήψη φαρμάκων μέσω ιδιωτικού φαρμακείου θα πρέπει να εισέλθει στην «Εφαρμογή διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ)» χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του (https://fyk.eopyy.gov.gr/login)

-για τη βοήθεια των ασθενών θα υπάρχει δυνατότητα συνδυαστικής αναζήτησης του φαρμακείου με στοιχεία όπως όνομα φαρμακείου, περιοχή, πόλη, τηλέφωνο

-στην εφαρμογή θα υπάρχει λίστα με όλα τα φαρμακεία μέλη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, εκτός από εκείνα που έχουν ζητήσει την εξαίρεσή τους

-κάθε συνταγή υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό προέλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ (έλεγχος κανονικότητας, πάθησης και ιστορικού). Ο ασθενής ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης θα ενημερώνεται μέσω του συστήματος ο δικαιούχος περίθαλψης με συνοπτική αιτιολογία.

Παράδοση και παραλαβή

Τα φάρμακα αποστέλλονται από τον ΕΟΠΥΥ στο φαρμακείο μέσω φαρμακευτικών εταιρειών ή της πιστοποιημένης εταιρείας αποστολής φαρμάκων και των φαρμακαποθηκών. Ο συνολικός χρόνος από την έγκριση μέχρι την παραλαβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες.

Ο φαρμακοποιός ελέγχει την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ή τη νόμιμη εξουσιοδότηση, διασφαλίζει την ακεραιότητα του σκευάσματος και την τήρηση της ψυχρής αλυσίδας, ενώ έχει το δικαίωμα άρνησης παραλαβής σε περίπτωση αλλοίωσης.