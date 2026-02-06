Kινητοποίηση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας

0

Τα αιτήματά τους

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τη διαγραφή φοιτητών και την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, πραγματοποίησαν φοιτητές νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, έξω από το κτίριο του υπουργείου Παιδείας.

Όπως επεσήμαναν, επρόκειτο για την «πρώτη απάντηση ενάντια στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του άρθρου 16». Επιπλέον, οι φοιτητές ζητούν την κατάργηση του νόμου για τις διαγραφές και παράλληλα, τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων στήριξης των φοιτητών, ειδικά όσων είναι και εργαζόμενοι, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ακόμη, ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες των πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Σύνοδο Πρυτάνεων, «η χρηματοδότηση δεν καλύπτει ούτε το 10% των αναγκών των πανεπιστημίων μέχρι το 2030». Τέλος, οι φοιτητές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 26 Φεβρουαρίου 2026, στα Προπύλαια, όπου μαζί με μαθητές προγραμματίζουν συλλαλητήριο.