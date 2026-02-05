Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων για κατασκοπεία – Κατηγορείται ότι μετέδιδε μυστικές πληροφορίες

0

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων προέβησαν τις πρωινές ώρες, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το στέλεχος (επαγγελματίας στρατιωτικός) συνελήφθη εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με κρατικές υπηρεσίες, παρουσία εισαγγελικού οργάνου.

Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του ατόμου καθώς υπήρχαν σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων και συγκεκριμένα συλλογής και μετάδοσης άκρως απόρρητων πληροφοριών σε τρίτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληροφορίες είναι μεγάλης στρατιωτικής σημασίας και η διαρροή τους θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα.

Οι πράξεις θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τον στρατιωτικό κώδικα και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενώ αναμένονται περισσότερες ανακοινώσεις.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».