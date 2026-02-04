Τραγικό ναυάγιο με μετανάστες στη Χίο: Σε εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης – Στο νησί ομάδα ιατροδικαστών και νεκροτόμων

0

Οι χειρισμοί του νοσοκομείου και το χρονικό

Ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη με αφορμή την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκποιηθεί από με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Ήδη, στο υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με επίκεντρο το σημείο όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία, με τους 15 νεκρούς μετανάστες.

Ελικόπτερα και πλωτά μέσα έχουν κυριολεκτικά «χτενίσει» την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η φονική σύγκρουση.

Διοικητής νοσοκομείου Χίου: «Όταν ήρθα εγώ στα επίγοντα ήδη το προσωπικό ήταν εκεί»

Σε δήλωσή του στα τοπικά ΜΜΕ της Χίου, ο διοικητής του νοσοκομείου του νησιού, Χρήστος Τσιαχρής, αναφέρθηκε στις συνθήκες της κρίσης που κλήθηκε να διαχειριστεί το προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος χθες.

Όπως είπε «χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 21:00, ειδοποιήθηκε το νοσοκομείο ότι έχει γίνει κάποιο ναυάγιο και θα έρθουν τραυματίες. Με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι η κατάσταση αρχίζει και δυσκολεύει. Στις 21:30 εισήλθα και εγώ στο νοσοκομείο. Πράγματι είχαν έρθει 20-25 τραυματίες, είχε γεμίσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Πριν ακόμα προλάβω εγώ να δώσω εντολή να γίνει κινητοποίηση, ήδη οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές είχαν μπει στο νοσοκομείο από μόνοι τους.

Ακολουθήθηκε η διαδικασία που γίνεται κάθε φορά που έχουμε μαζικές απώλειες. Έγινε το λεγόμενο τριάζ, δηλαδή εκτίμηση της κατάστασης του κάθε τραυματία για την παροχή υπηρεσιών υγείας, αρχικά σε αυτούς που κινδύνευε η ζωή τους και στη συνέχεια σε όσους ήταν λιγότερο τραυματισμένοι.

Χρειάστηκαν να γίνουν χειρουργικές επεμβάσεις κατεπείγουσες. Οι γιατροί μας ήταν έτοιμοι, τα χειρουργεία ήταν έτοιμα. Έγιναν πέντε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τα ξημερώματα και αυτήν τη στιγμή, αν χρειαστεί, θα γίνει και οτιδήποτε άλλο».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου για την άμεση ανταπόκριση. Εκτός από τους τραυματίες είχαμε και 15 νεκρούς. Οι δεκατέσσερις ήταν νεκροί όταν έφτασαν και μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όσο νοσηλευόταν εδώ γιατί ήρθε σε πολύ άσχημη κατάσταση, με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις.

Τώρα, στους τραυματίες, επειδή ρωτάνε και πολλοί, υπάρχουν δέκα παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική. Γενικώς είναι σε καλή κατάσταση.

Έχουμε βοήθεια και από άλλους φορείς, έχουμε εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, το υπουργείο Μετανάστευσης μας έχει δώσει διερμηνέα ώστε να είναι εύκολη η συνεννόηση των γιατρών με τους ασθενείς και πιστεύω ότι αυτήν τη στιγμή διαχειριζόμαστε καλά αυτό που συνέβη», πρόσθεσεσ ο κ. Τσιαχρής.