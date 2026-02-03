Νέος πραγματογνώμονας για τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» μετά από αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

0

Απεργιακή συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας

Δεκτό έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για τον ορισμό νέου πραγματογνώμονα, για τις έρευνες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», μετά τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργάτριες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα, Γιώργου Λιατίφη, στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6, την Πέμπτη αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τις εργασίες του ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα μεταβεί από την Αθήνα και διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο.

Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρει το trikalaola.gr, έρχεται σε συνέχεια των ενεργειών του Εργατικού Κέντρου, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών και την πλήρη αποσαφήνιση των δεδομένων της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα με κεντρικό σύνθημα «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών», βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από νωρίς το πρωί η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Η απεργιακή κινητοποίηση, που προκηρύχθηκε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Γάλα – Τρόφιμα – Ποτά, αποτελεί την άμεση απάντηση του κλάδου μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, το οποίο οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν ως «στυγνό εργοδοτικό έγκλημα».