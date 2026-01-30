Το 2020 η Περιφέρεια απέρριψε τη χωροθέτηση των δεξαμενών προπανίου στην Βιολάντα

0

Αυθαίρετο το υπόγειο του εργοστασίου από το 2007

Στο μεγεθυντικό φακό της προκαταρκτικής έρευνας μπαίνουν τα κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις και τα συστήματα πυρασφάλειας του εργοστασίου «Βιολάντα», αλλά και οι περιοδικοί έλεγχοι και οι αδειοδοτήσεις του κτηρίου στα Τρίκαλα Στο πλαίσιο αυτό θα ελεγχθούν όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου. Όπως αποκαλύπτει το ΕΡΤnews,η Περιφέρεια είχε προειδοποιήσει για παραβιάσεις αποστάσεων και ελλείψεις ασφαλείας στις δεξαμενές προπανίου από το 2020.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και πραγματογνώμονες πιέζουν με υγρό άζωτο το σύστημα των σωληνώσεων του εργοστασίου και διαπιστώνουν, ότι υπάρχει διαρροή προπανίου.

Αμέσως με σκαπτικά μηχανήματα ανοίγουν χαντάκι και αρχίζουν να σκάβουν στο υπέδαφος. Μόλις διαπίστωσαν ότι υπήρχε μεγάλη διαρροή προπανίου στο σημείο, σταμάτησαν άμεσα τις εργασίες, καθώς κρίθηκε ότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για νέα έκρηξη.

Από το υπόγειο του εργοστασίου που σημειώθηκε η έκρηξη, διακρίνονται οι 4 τρύπες μέσα από τις οποίες το προπάνιο διαπέρασε και συσσωρεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου.

Οι έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε το σημείο παραμένει αποκλεισμένο.

Στο έγγραφο της περιφέρειας Θεσσαλίας που παρουσιάζει το ΕΡΤnews, προκύπτει πως στις 13 Δεκεμβρίου του 2019, είχε γίνει αυτοψία από κλιμάκια της περιφέρειας στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Τότε είχε διαπιστωθεί η μη συμβατότητα της χωροθέτησης των δεξαμενών προπανίου, δηλαδή οτι είχαν τοποθετηθεί σε σημεία που δεν επιτρεπόταν βάσει της νομοθεσίας. Στις 17 Φεβρουαρίου του 2020 η εταιρία καταθέτει αίτημα ανασυγκρότησης, ζητώντας να αναθεωρήσει η περιφέρεια την αρχική εισήγηση, περί μη συμβατότητας της χωροθέτησης των δεξαμενών. Την ίδια ακριβώς ημέρα με έγγραφο της η περιφέρεια απαντά οριστικά πως απορρίπτει κατηγορηματικά την συγκεκριμένη χωροθέτηση των δεξαμενών.

Ερωτήματα από την έρευνα

Με βάση αυτά, προκύπτουν τα εξής τα ερωτήματα: Γιατί η εταιρεία είχε προχωρήσει στην εγκατάσταση των δεξαμενών πριν πάρει προσωρινή άδεια λειτουργίας; Διενεργήθηκε επανέλεγχος και δεύτερη αυτοψία από τα κλιμάκια της περιφέρειας; Πότε έλαβε άδεια λειτουργείας η μονάδα και όταν την έλαβε είχε συμμορφωθεί προς την κείμενη νομοθεσία και τις επιταγές της περιφέρειας;

Ακόμη περισσότερα ερωτήματα όμως προκύπτουν και από άλλο έγγραφο της περιφέρειας το 2025, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η εγκατάσταση μηχανολογογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο «Βιολάντα», παραθέτοντας γενικές συστάσεις: Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις, να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις που προβλέπονται για Τέτοιας φύσεως εγκαταστάσεις.

Για πρώτη φορά μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας αποκαλύπτει ότι το υπόγειο του εργοστασίου δεν ήταν δηλωμένο στις πρόσφατες μελέτες του κτιρίου.

«Η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, η οποία είναι και η πρώτη η οποία εκδόθηκε, νομίζω ότι αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης ότι δεν έχει γίνει καν αναφορά στο υπόγειο, οπότε δεν υπάρχει και στην οικοδομική άδεια του 2007 της Πολεοδομίας. Έκτοτε έχουν εκδοθεί άλλες επτά άδειες, δηλαδή στο σύνολο 8 συνολικά άδειες, όπου νομίζω ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί το υπόγειο», δήλωσε ο κ. Καταβούτας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα συντρίμμια υπάρχουν ακόμη μεταλλικά τμήματα και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως και προσπαθούν να εντοπίσουν αν υπήρχαν αισθητήρες αερίων, καθώς το πόρισμα του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη τους στο χώρο του υπογείου.

Το ΕΡΤnews απευθύνθηκε στην περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να σχολιάσει το περιεχόμενο των υπηρεσιακών εγγράφων που παραθέσαμε και η περιφέρεια αρνήθηκε να σχολιάσει επικαλούμενη πως το θέμα εξετάζεται από την εισαγγελία.

Διευρυμένη εισαγγελική έρευνα

Είναι πολλά τα ερωτήματα που σχετίζονται με τις αδειοδοτήσεις που έλαβε η εταιρεία, γι αυτό και η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων ερευνά τις ενέργειες όλων των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, αν έκαναν δηλαδή όλοι οι φορείς καλά τη δουλειά τους.

Σε ότι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην έρευνα, σήμερα έφυγε για την Αθήνα μέρος του χώματος από εκεί που έσκαψαν οι πυροσβέστες για να γίνει ανάλυση από τα εργαστήρια και να εξετασθεί η ποσότητα του προπανίου, αν και αυτό είναι κάτι τυπικό, μιας και τα μηχανήματα των αρχών έδειξαν υψηλές ποσοστώσεις.

Οι αρμόδιο ψάχνουν την τρύπα του σωλήνα για να βρουν πως έγινε και έφυγε το αέριο και η εισαγγελέας παίρνει κάθε μέρα όλα τα νέα δεδομένα στα χέρια της για να προχωρήσει τη δικογραφία.

Από χθες έχουν φύγει από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι φάκελοι από την Αντιπεριφέρεια Τρικάλων, οι οποίοι ελέγχονται, γιατί χρειάζεται να ξέρουν που ακριβώς έπρεπε να σταματήσει η Περιφέρεια, που έπρεπε να αρχίσει η Πυροσβεστική και πώς έπρεπε να κινηθούν οι υπηρεσίες.