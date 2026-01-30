Φονική πυρκαγιά στη «Βιολάντα»: Ο δήμος Τρικκαίων συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές παρέχοντας κάθε στοιχείο και έγγραφο που ζητείται

0

Σε εξέλιξη η προανακριτική διαδικασία, εξετάζονται όλες οι παράμετροι για τη λειτουργία της επιχείρησης και τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αρχές για το τραγικό ατύχημα που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του δήμου Τρικκαίων, απαντώντας σε δημοσιεύματα και ερωτήματα που διατυπώνονται το τελευταίο διάστημα από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «βρίσκεται σε εξέλιξη προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων». Για τον λόγο αυτό, διευκρινίζεται, οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση ή σχολιασμός επιμέρους ζητημάτων θα μπορούσε να επηρεάσει ή να παρεμποδίσει την απρόσκοπτη εξέλιξη της έρευνας. Επίσης, τονίζεται ότι ο δήμος, σεβόμενος απολύτως το έργο των αρχών που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του θέματος, συνεργάζεται πλήρως με αυτές, παρέχοντας κάθε στοιχείο και έγγραφο που ζητείται, στο πλαίσιο των νόμιμων διαδικασιών.

Τέλος ο δήμος Τρικκαίων θεωρεί αυτονόητο ότι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί προτεραιότητα για την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές και αναμένει τα επίσημα πορίσματα, τα οποία και θα αξιολογηθούν θεσμικά και υπεύθυνα. Μέχρι τότε, καταλήγει η ανακοίνωση, ο δήμος δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις επί του θέματος, επιδεικνύοντας τον προσήκοντα σεβασμό, τόσο στη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών τους, όσο και στις προβλεπόμενες από τους νόμους διαδικασίες.