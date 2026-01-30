Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Δείτε τις τρύπες στο υπόγειο του εργοστασίου που «πέρασε» το προπάνιο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η φονική έκρηξη

0

Η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει μήνες πριν το ξημέρωμα της 26ης Ιανουαρίου

Φωτογραφία – ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε, δείχνει τις τρύπες που έπρεπε να κλείσουν, αλλά παρέμεναν ανοιχτές στο υπόγειο του εργοστασίου της «Βιολάντα», με αποτέλεσμα να σημειωθεί η φονική έκρηξη.

Η εικόνα δημοσιεύτηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega και σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι τρύπες έπρεπε να έχουν κλείσει. Ωστόσο, επειδή το υπόγειο ήταν παράνομο, οι υπεύθυνοι θεώρησαν ότι δεν υπήρχε ανάγκη για να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

«Η διαρροή μετέτρεψε σε θάλαμο αερίων το υπόγειο και οδήγησε στην έκρηξη», δήλωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Σύμφωνα με το Mega, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς, ενώ ακόμη και σήμερα, πάνω από τις στάχτες, το υπόγειο αχνίζει.

Το πόρισμα-σοκ της Πυροσβεστικής

Μια εφιαλτική εικόνα για τα αίτια της καταστροφής στη μονάδα της «Βιολάντα» συνθέτει η επίσημη έρευνα, αποκαλύπτοντας πως η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει μήνες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της 26ης Ιανουαρίου. Η Πυροσβεστική εστιάζει πλέον σε μια πολύμηνη διαρροή προπανίου, η οποία μετέτρεψε τα θεμέλια του εργοστασίου σε μια αόρατη αποθήκη εκρηκτικών.

Οι ανακριτές της ΔΑΕΕ, βρισκόμενοι μπροστά σε ένα τοπίο ολικής καταστροφής, αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν μια ιδιότυπη μέθοδο έρευνας. Ξεκινώντας από τις εξωτερικές δεξαμενές που έμειναν άθικτες, άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της τροφοδοσίας.

Όπως διαπιστώθηκε, οι σωληνώσεις που μετέφεραν το καύσιμο ήταν υπογειοποιημένες σε βάθος 60 εκατοστών, περνώντας κάτω από την άσφαλτο και μέσα από το σκυρόδεμα των τοίχων του υπογείου. Με τη χρήση αζώτου και ειδικών ανιχνευτών, το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής εντόπισε το σημείο μηδέν: μια διάτρηση στον σωλήνα μέσα στο ίδιο το τοιχίο.

Το προπάνιο διέφευγε στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα και, λόγω του βάρους του, δεν εκτονωνόταν, αλλά «ταξίδευε» υπογείως για 25 μέτρα μέχρι να εγκλωβιστεί στο υπόγειο τμήμα της εγκατάστασης.