Πόρισμα- καταπέλτης των ΤΕΕΜ: Χωρίς ανιχνευτές αερίου το μοιραίο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

0

Οι πυροτεχνουργοί της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν κατασκευαστικά σφάλματα στο δίκτυο τροφοδοσίας με τις σωληνώσεις

Εγκληματικές παραλείψεις, που αφορούν τη θωράκιση της βιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα για ατυχήματα, κατέγραψε η έκθεση του κλιμακίου του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την ενδελεχή έρευνα στα συντρίμμια της Βιολάντα, το εργοστάσιο φαίνεται πως στερούνταν βασικών συστημάτων προστασίας, γεγονός που καθιστούσε αδύνατο τον έγκαιρο εντοπισμό της διαρροής που οδήγησε στην πολύνεκρη έκρηξη, μετέδωσε το Star.

Η απουσία ανιχνευτών και οι «παράνομοι» σωλήνες

Το πιο κρίσιμο εύρημα των ειδικών αφορά την έλλειψη ανιχνευτών αερίου στον χώρο. Παρά τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων, δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα που θα χτυπούσαν συναγερμό όταν το καύσιμο άρχισε να συσσωρεύεται.

Την ίδια στιγμή, οι πυροτεχνουργοί της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν κατασκευαστικά σφάλματα στο δίκτυο τροφοδοσίας. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού STAR, οι σωληνώσεις μεταφοράς του αερίου ήταν θαμμένες στο χώμα, μια πρακτική που απαγορεύεται από τους κανόνες ασφαλείας, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις οι σωλήνες επιβάλλεται να είναι υπέργειοι και ορατοί για τον έλεγχο τυχόν φθορών.

Το λάθος με τις δεξαμενές

Η αυτοψία έβγαλε στο φως και μια ακόμα κρίσιμη παράμετρο: την απόσταση των δεξαμενών προπανίου από το κεντρικό κτίριο. Η έκθεση αναφέρει πως η χωροθέτησή τους ήταν λανθασμένη και δεν τηρούσε τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας που απαιτούνται για βιομηχανικές μονάδες τέτοιου βεληνεκούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα της ανάκρισης, δεν έχει διαβιβαστεί στην Πυροσβεστική, αλλά εστάλη απευθείας στην Εισαγγελία Τρικάλων.

Τα νέα δεδομένα από το ΤΕΕΜ προστίθενται στον ογκώδη φάκελο της υπόθεσης, την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων αναζητούν απαντήσεις για το αν η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν τηρούνταν τα στοιχειώδη πρωτόκολλα. Η δικαιοσύνη πλέον καλείται να αξιολογήσει αν οι συγκεκριμένες τεχνικές παραβάσεις συνδέονται άμεσα με την πρόκληση του δυστυχήματος και τον θάνατο των πέντε εργαζομένων γυναικών.