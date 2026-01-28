Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία μας το 95,40% απέρριψε το σχέδιο αναθεωρημένου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

0

Σε σύνολο 945 εγγεγραμμένων, ψήφισαν 756 μέλη της Ένωσης

Ολοκληρώθηκε το ηλεκτρονικό δημοψήφισμα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) για το σχέδιο Αναθεωρημένου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας της ομάδας Εργασίας της Γενικής Επιτροπείας και το 95,40% των ψηφισάντων απέρριψε το προτεινόμενο σχέδιο.

Ειδικότερα, σε σύνολο 945 εγγεγραμμένων, ψήφισαν 756 μέλη της Ένωσης, ήτοι ποσοστό 80%, «γεγονός που φανερώνει την έντονη ανησυχία και τον βαθύ προβληματισμό των μελών μας για τη ριζική και δομική αναθεώρηση του εν λόγω Κώδικα» αναφέρει η ΕΔΔ σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ΕΔΔ «με το εμπροσθοβαρές σύστημα» του σχεδίου «επιβαρύνονται οι πολίτες με πρόσθετα οικονομικά και δικονομικά εμπόδια, δυσχεραίνοντας έτι περαιτέρω την πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη, ο δε θεσμός του εισηγητή δικαστή επιφορτίζει τους δικαστές με γραφειοκρατικά καθήκοντα, αποσπώντας τους από το δικαιοδοτικό έργο, συνθήκες που θα επιφέρουν την επιβράδυνση της απονομής της Δικαιοσύνης».

Όπως αναφέρει η ΕΔΔ «τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι απολύτως καταλυτικά», καθώς σε σύνολο 945 εγγεγραμμένων, ψήφισαν 756 μέλη, ήτοι ποσοστό 80%, και το 95,40% των ψηφισάντων απέρριψε το προτεινόμενο σχέδιο, «γεγονός που φανερώνει την έντονη ανησυχία και τον βαθύ προβληματισμό των μελών μας για τη ριζική και δομική αναθεώρηση του εν λόγω Κώδικα».

Ακόμη η ΕΔΔ αναφέρει ότι «πρόκειται για θεσμικό δεδομένο, το οποίο δεν επιδέχεται παρερμηνείες και δεν νομιμοποιεί την υιοθέτηση και εισαγωγή του ίδιου σχεδίου στη νομοθετική διαδικασία και το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν μπορεί να αγνοήσει τις θέσεις του Διοικητικών Δικαστών, που είναι οι εφαρμοστές του Κώδικα στην πράξη».

Τέλος, η Ένωση καλεί «την ηγεσία του υπουργείου να λάβει υπόψη την κατηγορηματική αντίθεση του σώματος στη σχεδιαζόμενη ριζική και δομική μεταρρύθμιση του Κώδικα με το ως άνω σχέδιο και απαιτούμε την απόσυρσή του».