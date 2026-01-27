Εντοπίστηκε η σορός της πέμπτης γυναίκας που αγνοούνταν μετά την πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα

0

Τι λένε ειδικοί για τα αίτια της έκρηξης

Εντοπίστηκε και πέμπτη σορός από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρήκαν το πτώμα κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα υπόλοιπα.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο χώρο του εργοστασίου στα Τρίκαλα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 27, 2026

Υπενθυμίζεται ότι αγνοούνταν πέντε γυναίκες εργαζόμενες που δούλευαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο. Οι πυροσβέστες εντόπισαν χθες αρχικά τρία πτώματα και αργότερα εντοπίστηκε και το τέταρτο.

Σημειώνεται ότι στη νυχτερινή βάρδια εργάζονταν συνολικά 13 άτομα.

Στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Τι λένε ειδικοί για τα αίτια της έκρηξης

Την ίδια ώρα, ειδικοί επιχειρούν να εξηγήσουν τα αίτια της έκρηξης και της μεγάλης πυρκαγιάς που έφτασε τους 1.000 βαθμούς Κελσίου λιώνοντας σχεδόν τα πάντα.

«Έχουν οριστεί ειδικοί πραγματογνώμονες και βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος», δήλωσε ο υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, Περικλής Κουλκουβίνης, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για πιθανή διαρροή προπανίου. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, ζήτησε να μη συγκαλυφθεί τίποτα και αιτήθηκε την παρουσία ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στις έρευνες. Η κατάθεση του τεχνικού ασφαλείας του εργοστασίου θεωρείται από τους ειδικούς ως «κλειδί».

«Ενδεχομένως να δημιουργήθηκε κάποιο εκρηκτικό μείγμα που εκτός από το προπάνιο, να υπήρχε κάποιας άλλης μορφής υγραέριο», δήλωσε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» o πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής, ενδεχομένως, να είχε γίνει έγχυση με κάποιο ειδικό υγρό προκειμένου να γίνεται αντιληπτό από τους αισθητήρες ασφαλείας του εργοστασίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε δύο, άλλα καταγεγραμμένα δυστυχήματα -σε εργοστάσιο ζάχαρης και σε εργοστάσιο αλεύρων- που έχουν συμβεί στο εξωτερικό και προκλήθηκαν από σπινθηρισμό στο εκρηκτικό μείγμα που είχε δημιουργηθεί στο εσωτερικό του εργοστασίου, πριν από την έκρηξη.

Το επικρατέστερο σενάριο, δύο μέρες μετά, είναι η έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του δαπέδου και της οροφής να προκλήθηκε από την διαρροή υγραερίου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Οι δύο υπαίθριες δεξαμενές υγραερίου στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου παρέμειναν άθικτες, ωστόσο δεν αποκλείεται εντός των εγκαταστάσεων να υπήρξε σε κάποιο σημείο διαρροή, να έγινε κορεσμός του αερίου και να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα στον χώρο των φούρνων που με έναν απλό σπινθηρισμό να προκλήθηκε η βίαιη έκρηξη και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, χωρίς να μεταδοθεί σε άλλους χώρους ή στις δεξαμενές. «Πρώτη αιτία έκρηξης σε βιομηχανίες τροφίμων είναι η χρήση υγραερίου, δηλαδή μείγματος προπανίου – βουτανίου», δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, επισημαίνοντας ότι «από τη στιγμή που υπήρχαν δεξαμενές προπανίου σημαίνει ότι υπήρχε εσωτερικό δίκτυο για τη χρήση στους φούρνους και είναι η πιο πιθανή αιτία σύμφωνα και με την προϊστορία».

Σύμφωνα με τον καθηγητή, «μία διαρροή προπανίου να υπήρχε στο δίκτυο, σε κάποια περιοχή φούρνου ή μιας θερμής επιφάνειας μπορεί να ξεκίνησε αυτή την τρομακτική και δυστυχώς τραγική έκρηξη».

Σχολιάζοντας το μεγάλο ωστικό κύμα που προκλήθηκε ο κ. Θωμαΐδης επεσήμανε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο και για δευτερογενή έκρηξη: «Πολλές φορές υπάρχει και σκόνη από τις πρώτες ύλες, η οποία είναι πολύ σοβαρή αιτία δευτερογενούς έκρηξης ή επιτάχυνσης μιας έκρηξης σε τέτοιο βαθμό».