Σοκ στην κοινωνία των Τρικάλων από την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» – Τέσσερις νεκρές εργαζόμενες, αγνοείται μία ακόμη

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από την τραγωδία που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα σε μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», όταν για λόγους που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, έχασαν τη ζωή τους τέσσερις γυναίκες που εργάζονταν στην πρωϊνή βάρδια της επιχείρησης, ενώ αγνοείται ακόμη μία.

Μέχρι στιγμής οι τέσσερις απανθρακωμένες σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Απ' αυτά τα οκτώ απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης και όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει. Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι την Κυριακή είχαν βρεθεί σε εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Αυτή την ώρα συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται στον χώρο του τραγικού συμβάντος, προσπαθώντας να ενημερωθούν για την τύχη των δικών τους προσώπων.

Για το περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.