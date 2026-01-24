Επιχείρηση διάσωσης στη βορειοανατολική Ικαρία: Εντοπίστηκε ανήλικος χωρίς αισθήσεις και 50 αλλοδαποί – Τέσσερις αγνοούμενοι

0

Οι αγνοούμενοι φέρονται να επέβαιναν στη λέμβο από την οποία αποβιβάστηκαν οι αλλοδαποί

Ένας ανήλικος χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και 50 αλλοδαποί, εντοπίστηκαν στην ευρύτερη χερσαία βορειοανατολική περιοχή της Ικαρίας, πλησίον του αεροδρομίου, ενώ από τις πρωινές ώρες ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων.

Σύμφωνα το Λιμενικό Σώμα, οι τέσσερις αγνοούμενοι φέρονται να επέβαιναν στη λέμβο από την οποία αποβιβάστηκαν οι αλλοδαποί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός τους.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν ένα πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος, ένα περιπολικό σκάφος του ΠΛΣ, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ιδιωτικό σκάφος.