Κακουργηματικές διώξεις στα μέλη του κυκλώματος που έκλεβε τους καταναλωτές στην αντλία

Αναμένονται πέντε νέα εντάλματα σύλληψης

Αντιμέτωποι με βαρύτατα αδικήματα είναι οι 13 συλληφθέντες ως μέλη κυκλώματος που κατηγορούνται ότι με τη χρήση παράνομου λογισμικού έκλεβαν τους καταναλωτές στην αντλία πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών (κακ.), διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ στο «στόχαστρο» βρίσκονται ακόμη πέντε πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση και σε βάρος τους αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο είχε εγκατασταθεί στα εμπλεκόμενα πρατήρια το παράνομο λογισμικό, προκειμένου οι κατηγορούμενοι να αποκτούν μεγάλο οικονομικό όφελος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα , σύμφωνα με τη δικογραφία , ήταν σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί κανονική σύνδεση με τον νόμιμο φορολογικό μηχανισμό, επιτρέποντας στους κατηγορούμενους να εναλλάσσουν τη λειτουργία μεταξύ νόμιμης και παράνομης πώλησης κατά το δοκούν.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου