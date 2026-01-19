Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Ήχησε το 112

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική, για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή ήχησε το 112 για να προφυλαχθούν οι κάτοικοι από τους καπνούς.
Στο σημείο έσπευσαν 19 οχήματα με 50 πυροσβέστες καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Το εργοστάσιο πλαστικών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα καταστράφηκε ολοσχερώς.