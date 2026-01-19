Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Ήχησε το 112

0

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική, για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή ήχησε το 112 για να προφυλαχθούν οι κάτοικοι από τους καπνούς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής ‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026

Στο σημείο έσπευσαν 19 οχήματα με 50 πυροσβέστες καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον δήμο #Αχαρνών και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας #Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Το εργοστάσιο πλαστικών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα καταστράφηκε ολοσχερώς.