Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο – Κατάφεραν να αποστείλουν το στίγμα της θέσης τους

Οι ίδιοι οι ορειβάτες μεταβαίνουν οι ίδιοι σε προσβάσιμο σημείο, για τη διακομιδή τους με ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στις αρχές, για τη διάσωση οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση των ορειβατών, οι οποίοι βρίσκονται σε δύσβατο σημείο σε μεγάλο υψόμετρο, και συγκεκριμένα στην κορυφή του προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο άνω των 2.400 μέτρων.

Ένας τουλάχιστον εκ των ορειβατών είναι τραυματισμένος.

Στην επιχείρηση μετέχουν 41 πυροσβέστες που κινούνται προς το σημείο από την 1η και την 6η ΕΜΑΚ και την 9η ΕΜΟΔΕ. Συνδράμει και drone.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη 1 το μεσημέρι η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για ομάδα ορειβατών που αντιμετώπιζε πρόβλημα στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες, καθώς σπεύδουν στο σημείο και ομάδες της ΕΜΟΔΕ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ομάδας ορειβατών από δύσβατο σημείο, πλησίον της κορυφής Προφήτης Ηλίας, στον #Ταΰγετος.

Όπως διευκρίνισε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ίδιοι οι ορειβάτες κατάφεραν να αποστείλουν το στίγμα της θέσης τους στις ομάδες διάσωσης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θεωρούνται αγνοούμενοι, αλλά βρίσκονται σε αναμονή βοήθειας.

Οι ορειβάτες μεταβαίνουν οι ίδιοι σε προσβάσιμο σημείο, για τη διακομιδή τους με ελικόπτερο.