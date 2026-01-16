Πλοίο έδεσε εκτάκτως στο Λαύριο επειδή μία επιβάτης βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις μέσα στην καμπίνα της

0

Η γυναίκα μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Ιπποκράτειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της

Μία 88χρονη επιβάτιδα αλβανικής υπηκοότητας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην καμπίνα της στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Chios, με αποτέλεσμα το πλοίο να παρακάμψει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο και να προσεγγίσει έκτακτα το λιμάνι του Λαυρίου το μεσημέρι της Πέμπτης.

Με τον κατάπλου, η γυναίκα μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Ιπποκράτειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά και συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του προς Θήρα, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, που διενεργεί την προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.