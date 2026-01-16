Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι: Απεγκλωβίστηκε μια οικογένεια – Δύο ελαφρά τραυματίες

0

Φωτιά, από άγνωστη μέχρις στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε το αργά το βράδυ της Πέμπτης σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στο Περιστέρι.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με έξι άνδρες και δύο οχήματα και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες προτού αυτές επεκταθούν.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει μέσω του κλιμακοστασίου της διπλοκατοικίας μια οικογένεια που έμενε στον 2ο όροφο του κτιρίου.

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφριά ενώ το διαμέρισμα υπέστη ζημιές.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αρμόδιο τμήμα.