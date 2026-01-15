Ιστορική ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό: Στα ελληνικά ύδατα πλέει η νέα φρεγάτα Belharra – Δείτε βίντεο με την υποδοχή στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

0

Τον «Κίμωνα» υποδέχθηκαν το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς»

Σε ελληνικά νερά πλέει η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις φρεγάτες κλάσης FDI HN «Belharra» που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η φρεγάτα «Κίμων» εισήλθε στον Σαρωνικό Κόλπο με προορισμό της τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Η αφιξή της σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το Πολεμικό Ναυτικό.

Στον Σαρωνικό την υποδέχονται το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του ελληνικού στόλου.

Δείτε την εν πλω υποδοχή της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» στον Σαρωνικό Κόλπο:

Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας -καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire-, ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ.

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «Κίμων», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Αποστολάκης: Μπαίνουμε σε καινούργια φιλοσοφία πλοίων

Για μια «μεγάλη ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις», έκανε λόγο ο Ευάγγελος Αποστολάκης, πρώην υπουργός, ανεξάρτητος βουλευτής και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αναφερόμενος στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων».

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Newsroom» τόνισε ότι «μπαίνουμε σε μια καινούργια φιλοσοφία πλοίων, τα οποία μπορούν να κάνουν τα πάντα και μπορούν να κινηθούν άνετα στην ανατολική Μεσόγειο. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και έχουν παραληφθεί και τα τέσσερα πλοία, η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι τελείως διαφορετική, θα έχει αλλάξει διάσταση».

«Οι φρεγάτες αυτές είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει από πλευράς τεχνολογίας, οι δυνατότητές τους είναι απίστευτες, προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα. Η φρεγάτα Belharra είναι πέμπτης γενιάς, ό,τι πιο σύγχρονο δηλαδή, τόσο σχεδιαστικά όσο και από πλευράς δυνατοτήτων και οπλισμού. Είναι εξαιρετικά πλοία», είπε κλείνοντας ο πρώην υπουργός.

Όπως έχουν τονίσει επανειλημμένα τόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος, Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, ο «Κίμων» αποτελεί ένα πλοίο ικανό να προσφέρει στρατηγική αποτροπή και να αναβαθμίσει καίρια την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.