Σοκ από τον ξυλοδαρμό 16χρονου στην Ερέτρια – Οι γείτονες βγήκαν στον δρόμο από τα ουρλιαχτά του

0

Του επιτέθηκαν άγρια έξι άτομα

Σοκ έχει προκαλέσει ο ξυλοδαρμός ενός 16χρονου στην Ερέτρια. Το αγόρι είχε σχολάσει και επέστρεφε στο σπίτι του όταν έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από ομάδα συνομηλίκων του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και όπως μεταδίδει το evianews.com, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε ξαφνικά κοντά στον 16χρονο και από αυτό κατέβηκαν έξι άτομα τα οποία άρχισαν αμέσως να τον χτυπούν.

Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε πίσω από ένα μεγάλο φορτηγό για να μην δει κανείς από γείτονες και περαστικούς την άγρια επίθεση.

Το παιδί ήταν γεμάτο αίματα στο πρόσωπο και την μπλούζα και καλούσε για βοήθεια.

Τα ουρλιαχτά του μάλιστα ήταν αυτά που έκαναν τους γείτονες να βγουν από τα σπίτια τους και τους δράστες να τραπούν σε φυγή.

Οι κάτοικοι της περιοχής έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο αγόρι και το έβαλαν να καθίσει σε μια καρέκλα, ενώ του έδωσαν νερό για να συνέλθει.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι γονείς του αγοριού, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ που αρχικά μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Παίδων» όπου και νοσηλεύεται με κάταγμα στη γνάθο.