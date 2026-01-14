Σε κρίσιμη κατάσταση 95χρονη που αυτοπυρπολήθηκε έξω από κατάστημα στο Αιγάλεω

Μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Αιγάλεω, όπου μία ηλικιωμένη αυτοπυρπολήθηκε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:00 το πρωί, μία 95χρονη περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε έξω από κατάστημα στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.