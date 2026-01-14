Σε κρίσιμη κατάσταση 95χρονη που αυτοπυρπολήθηκε έξω από κατάστημα στο Αιγάλεω

0

Μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Αιγάλεω, όπου μία ηλικιωμένη αυτοπυρπολήθηκε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:00 το πρωί, μία 95χρονη περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε έξω από κατάστημα στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.