Υπόθεση Novartis: Ποινές 25 και 28 μηνών με τριετή αναστολή στους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Ποινές φυλάκισης 25 μηνών και 28 μηνών, αντίστοιχα, με τριετή αναστολή επέβαλε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη.

Τέσσερις μήνες μετά την πρωτόδικη απόφαση, το Εφετείο ήρθε να «σφραγίσει» την καταδίκη τους με μια ομόφωνη απόφαση.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ένοχους και πάλι τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», ενώ τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, αλλά απέρριψε αυτό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί μέσω των συνηγόρων τους.

Συγκεκριμένα, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος όπως και πρωτοδίκως για τις πράξεις της ψευδούς κατάθεσης κατά συρροή και της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη.

Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε και η Μαρία Μαραγγέλη για αδικήματα ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου, Ιωάννη Στουρνάρα και Αντώνη Σαμαρά. Αντίθετα, το δικαστήριο αποφάσισε την παύση της ποινικής δίωξης σε βάρος της κατηγορούμενης για κάποια αδικήματα ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Ανδρέα Λοβέρδου και Μάριου Σαλμά, λόγω παραγραφής.

Επιπλέον, το δικαστήριο, όπως είπε ο πρόεδρός του, για τη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης αλλά και του δικηγορικού λειτουργήματος, διαβιβάζει αντίγραφα της δίκης στην εισαγγελία για διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων του συνηγόρου υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη και συγκεκριμένα για προσπάθεια αθέμιτης επιρροής λόγω εκφράσεων που χρησιμοποίησε προς τους δικαστικούς λειτουργούς.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα για να ακούσουν την απόφαση, κάθισαν στο εδώλιο μετά τις μηνύσεις που κατέθεσαν σε βάρος τους τα πολιτικά πρόσωπα, που με τις μαρτυρίες τους έβαλαν στο «κάδρο» της υπόθεσης Novartis. Ο ισχυρισμός που προέβαλαν και οι δύο ήταν πως δεν έδρασαν από δόλο, υποστηρίζοντας ότι κατέθεσαν στις Άρχές όσα τους είχε μεταφέρει ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Novartis, Κωνσταντίνος Φρουζής, χωρίς, ωστόσο, να πείσουν το δικαστήριο.

Της απόφασης είχε προηγηθεί η πρόταση της εισαγγελέως για ενοχή. Η εισαγγελική λειτουργός στην αγόρευσή της είχε επισημάνει, μεταξύ άλλων, ότι η υπόθεση της Novartis αποτελεί βαρύ πλήγμα για τη δημοκρατία. «Όλη η υπόθεση στηρίχθηκε τελικά σε αυτές τις καταθέσεις… Ο τρόπος που ελήφθησαν οι καταθέσεις είναι περίεργος. Δεν ανταποκρίνονται σε σοβαρή διαδικασία. Βέβαια, οι υπογράφοντες έχουν την ευθύνη. Ασκήθηκε και μια πίεση στους εισαγγελείς να περαιώσουν αυτή τη δικογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι σε πρώτο βαθμό είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης 33 και 25 μηνών, με τριετή αναστολή.

Μαρία Ζαχαροπούλου