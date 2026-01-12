«Βουτιά» έκανε ο υδράργυρος στη Βόρεια Ελλάδα- Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

0

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει άνοδο - Τι ισχύει για τα σχολεία

Πολικές θερμοκρασίες έφερε η κακοκαιρία εξπρές που έπληξε σήμερα τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι «βουτιά» έκανε ο υδράργυρος που έφτασε τους -14 βαθμούς στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρα και τους -11 στη Βασιλίτσα και το Σέλι, στους -5 στο Νευροκόπι Φλώρινας, στους -6 στην Κλεισούρα Καστοριάς, στους -4 στην Κοζάνη και στους -1 στο Κιλκίς.

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 8 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Συγκεκριμένα, στη Χαλκιδική χρειάζονται αλυσίδες από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου- Βαρβάρας, από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Ολυμπιάδας, από το 1o έως το 8o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας- Στανού και από το 70o έως το 85o χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη).

Στην Πέλλα, από το 15o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς και από το 18o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας προς το χιονοδρομικό κέντρο Βόρα. Στην Ημαθία, στη δημοτική οδό Νάουσας - Τριών Πέντε Πηγαδιών, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο, στην επαρχιακή οδό Νάουσας - Σελίου, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο καθώς και στην επαρχιακή στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Σελίου, από 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο.

Στα Γρεβενά, λόγω χιονόπτωσης, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή με ελαστικά ειδικού τύπου από το 32ο έως το 54ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών - Σαμαρίνας, από το το 32ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών - χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας, από 24ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών - Περιβολίου & Αβδέλλας και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου.

Στη Φλώρινα, χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά από 12ο έως το 28ο χλμ της εθνικής οδού Φλώρινας- Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 18ο έως το 30ο χλμ της επαρχιακής οδού Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) και από το 1ο έως το 9ο χλμ της επαρχιακής οδού Αετού - Νυμφαίου. Ακόμη, αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά είναι απαραίτητα για τα οχήματα που κινούνται στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο Δήμου Φλώρινας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοινώσεις των κατά τόπους αστυνομικών διευθύνσεων, τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική, Γρεβενά, Καστοριά Κοζάνη και Φλώρινα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Tι ισχύει για τα σχολεία

Στο δήμο Φλώρινας τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανοίξουν στις 9:15 π.μ. και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στο δήμο Πρεσπών τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα και ο παιδικός σταθμός και το ΚΔΑΠ θα λειτουργήσουν κανονικά.