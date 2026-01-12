Προκλητικός ο 16χρονος για το θάνατο 17χρονου στις Σέρρες: «Τού έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Μετά μπορεί να τον χτύπησε αμάξι»

0

«Δεν πιστεύω ότι τον σκότωσα. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά, ότι εγώ δεν τον σκότωσα»

Μπορεί οι δικοί του να λένε ότι έχει μετανιώσει, όμως αυτό δεν φαίνεται από όσα λέει ο 16χρονος για τον ξυλοδαρμό και τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες.

«Τον ρώτησα τι είπε στην κοπέλα μου… Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Δύο-τρεις γροθιές και μια γονατιά στο κεφάλι. Τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω», είπε στο Live News.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως ευθύνεται για τη δολοφονία του 17χρονου, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να τον χτύπησε κάποιο όχημα.

«Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι τον σκότωσα. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά, ότι εγώ δεν τον σκότωσα».