Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Ίλιον. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30 σε διαμέρισμα στην συμβολή των οδών Κισσάμου και Ελαιών στο Ίλιον, ενώ δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμένα άτομα.

Ζημιές προκλήθηκαν λόγω της φωτιάς στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτιρίου, καθώς και σε οχήματα. Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.