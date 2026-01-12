Η Ζωζώ Σαπουντζάκη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πλέον αναρρώνει στο σπίτι της

0

«Τα κατάφερε για άλλη μια φορά»

Στο σπίτι της πλέον βρίσκεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία τις προηγούμενες ημέρες χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Κι ενώ όλοι περίμεναν ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη θα έπαιρνε εξιτήριο σήμερα 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», η ηθοποιός πήρε εξιτήριο το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, και πλέον αναρρώνει στο σπίτι της.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, φίλη και στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τόνισε: «Η Ζωζώ πήρε εξιτήριο, είναι πολύ καλά και αισιόδοξη. Τα κατάφερε για άλλη μια φορά. Είναι στο σπίτι της με μεγάλη περιποίηση».