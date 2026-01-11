Τραγωδία στην Λάρισα: 55χρονος επιχειρηματίας πέθανε κατά την διασκέδασή του σε νυχτερινό μαγαζί

0

Φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς

Πανικό και σοκ προκάλεσε η κατάρρευση άνδρα τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λάρισα, ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο επί της οδού Φαρσάλων.

Πρόκειται για έναν 55χρονο γνωστό επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, όπου διαπιστώθηκε επιτόπου ο θάνατός του.

Ο εκλιπών ήταν ιδιοκτήτης γνωστού καταστήματος εστίασης στην πόλη, σύμφωνα με το onlarissa. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να επιβεβαιώσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου.