Κυνηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, πέφτοντας σε χαράδρα στην Κρήτη

0

Αμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωση του

Θανατηφόρος ήταν ο τραυματισμός του 27χρονου κυνηγού, που νωρίτερα το Σάββατο 10-1-2026 κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Καστρί του Δήμου Βιάννου.

Ο νεαρός φέρεται να είχε πάει για κυνήγι μαζί με συγγενικά του πρόσωπα και η χαράδρα στην οποία έπεσε, είχε βάθος 30-40 μέτρα. 'Αμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωσή του. Σε αυτή συμμετείχαν 15 πυροσβέστες και στελέχη της ΕΜΑΚ που έσπευσαν με τέσσερα οχήματα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και εθελοντές.

Τον 27χρονο μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βιάννου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Είχε πάει στο κυνήγι το παιδί, έπεσε από ύψος και χτύπησε στο κεφάλι. Είναι χάλια και ο πατέρας του και η μητέρα του, εδώ είναι στο νεκροτομείο απ’ έξω είναι και είναι χάλια, 25 χρόνων παιδί καταλαβαίνετε. Σε ένα κατάστημα του Ηρακλείου ήταν μάγειρας. Γινότανε ο χαμός στο κέντρο υγείας. Τώρα είναι εδώ ο πατέρας του, η μητέρα του και ένας ξάδερφός του, είναι απέξω αλλά δεν μιλιούνται», είπε φίλος της οικογένειας, μιλώντας στο Mega.

«Γενικά ναι, τον ξέρανε τον δρόμο. Και το ξέρανε και το ξέραμε το μέρος πάρα πολύ καλά. Τι να σου πω; Πώς θες να είναι (ο πατέρας μου); Ήταν ο αδερφός μου, τέρμα. Ήταν αδερφός μου. Ήταν το πράγμα που μέχρι που μπήκα και τον είδα, ήταν και έλεγα ότι ήταν όλα ψέματα», λέει ο αδερφός του.