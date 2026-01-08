Αγροτικά μπλόκα στον κόμβο Ηγουμενίτσας-Γραικοχωρίου και επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων- Κακκαβιάς

0

Από παραγωγούς της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων

Στον κόμβο Ηγουμενίτσας-Γραικοχωρίου, στο 3ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς το λιμάνι Εξωτερικού. Μετά από τη χθεσινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου και στο πλαίσιο των αποφάσεων της πανελλαδικής επιτροπής, παρέταξαν τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα στο οδόστρωμα ενώ τοποθέτησαν και μπάλες σανό. Την κινητοποίηση υποστηρίζουν τα σωματεία ταξί Θεσπρωτίας, το Εργατικό Κέντρο και οι αλιείς.

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου, παρότι η Αστυνομία είχε αποκλείσει για τα τρακτέρ τους δρόμους προς το Τελωνείο Κακκαβιάς, κατάφεραν να φτάσουν μέσα από χωράφια λίγα χιλιόμετρα πριν τα σύνορα στον Παρακάλαμο, επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων- Κακκαβιάς, όπου δηλώνουν ότι θα παραμείνουν μείνουν για 48 ώρες ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν να φτάσουν στο Τελωνείο. Σημειώνεται, μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργήθηκε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς Κακκαβιά, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.