Προσπάθησαν περάσουν χασίς και κινητό σε φυλακή στα Χανιά

Χειροπέδες σε τρία άτομα

Συνελήφθησαν χθες Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στα Χανιά, τρεις αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και χρήσης κινητού σε φυλακή.

Συγκεκριμένα 20χρονος αλλοδαπός έριξε στην αυλή σωφρονιστικού καταστήματος κράτησης στα Χανιά, σακούλα προοριζόμενη για δυο έγκλειστους, επίσης, αλλοδαπούς, ηλικίας 37 και 39 ετών, όμως έγινε αντιληπτός από υπαλλήλους του καταστήματος, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εντός της σακούλας βρέθηκαν και κατασχεθήκαν 30 γραμμάρια κάνναβη, κινητό τηλέφωνο με κάρτα sim και φορτιστής.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.