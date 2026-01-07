Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ για βίντεο που δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι

0

Δείτε το στιγμιότυπο που προβλήθηκε σε τηλεοτπική εκπομπή

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ σχετικά με βίντεο που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή όπου παρουσιάζεται μία αστυνομικός να πυροβολεί άσκοπα σε ένα γλέντι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή του Star «Αλήθειες με την Ζήνα»: