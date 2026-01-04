Σοβαρά προβλήματα στο FIR Αθηνών λόγω προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες της ΥΠΑ που διαχειρίζεται τον ελληνικό εναέριο χώρο

0

Καθηλώθηκαν τα αεροσκάφη στα αεροδρόμια της χώρας

Σοβαρά προβλήματα με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο καταγράφονται εδώ και λίγη ώρα με αποτέλεσμα την καθήλωση αεροσκαφών στα αεροδρόμια της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της

.

Μέχρι στιγμής εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα.

Νωρίτερα εξυπηρετούνταν μόνο τα μικρά αεροπλάνα από τους κατά τόπους πύργους ελέγχου, καθώς το πρόβλημα αφορούσε κυρίως τα μεγάλα αεροσκάφη. Μέχρι να αποκατασταθούν οι επικοινωνίες, είναι αδύνατον να προσγειωθούν και να απογειωθούν αεροσκάφη.

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή στα αεροπλάνα τα οποία είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα να καθυστερήσουν τις απογειώσεις τους.

Η ΥΠΑ σε συνεργασία με την Cosmote επιδιώκουν να βρουν το πρόβλημα και να αποκαταστήσουν το δυνατόν συντομότερα την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «λόγω τεχνικού θέματος στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας, όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναστέλλονται προσωρινά».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παρουσιάστηκε λίγο πριν τις 10.00 το πρωί με αποτέλεσμα να είναι καθηλωμένα στο έδαφος τα αεροσκάφη τόσο στο «Ελ. Βενιζέλος» όσο και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Από το υπουργείο Μεταφορών τονίζουν πως κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. «Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια» αναφέρουν ενώ έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ.

Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.