Συνελήφθη στα Χανιά 36χρονος που τραυμάτισε κατά λάθος τον αδερφό του με καραμπίνα

Πρόκειται για ατύχημα στην περιοχή Λιβάδια

Συνελήφθη 36χρονος στα Χανιά ο οποίος τραυμάτισε τον 38χρονο αδερφό του πυροβολώντας τον με καραμπίνα.

Πρόκειται για ατύχημα στην περιοχή Λιβάδια Χανίων το οποίο συνέβη χθες το βράδυ Παρασκευής, κατά τη διάρκεια επίδειξης του όπλου από τον 36χρονο στον 38χρονο αδερφό του. Το όπλο σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ είχε στη θαλάμη δύο φυσίγγια, ο ιδιοκτήτης πάτησε τη σκανδάλη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από σκάγια στο χέρι και στο πόδι αδελφός του. 'Αμεσα μετέβη στο σημείο το ΕΚΑΒ οι διασώστες του οποίου έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και κατόπιν μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο Χανίων, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν αρμοδίως, συνέλαβαν τον 36χρονο και κατασχεσαν την καραμπίνα την οποία ο 36χρονος κατέχει νόμιμα έχοντας τη σχετική άδεια. Αυτή την ώρα διενεργείται προανάκριση ενώ σύμφωνα με ενημέρωση ο τραυματίας νοσηλεύεται χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.