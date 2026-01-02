Έρχεται η «άνοιξη» το Σάββατο – Ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία

0

Περιορισμένες θα είναι οι βροχές

Η παγωνιά υποχωρεί και οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σημαντικά τις επόμενες ημέρες στην χώρα. Το Σαββατοκύριακο βελτιώνεται ο καιρός και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 -18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα νότια τα θερμόμετρα θα δείξουν ακόμα και 20 Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Νικολέτας Ζιακοπούλου ισχυροί νοτιάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7–8 μποφόρ, γεγονός που θα κάνει τα θαλάσσια ταξίδια λίγο πιο δύσκολα. Παρά την ένταση των ανέμων, ο ήλιος θα κυριαρχεί, με λίγα μόνο σύννεφα.

Οι βροχές θα είναι περιορισμένες, κυρίως τη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Τοπικές καταιγίδες ίσως σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο και σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, χωρίς όμως να επηρεάσουν τον γενικό χαρακτήρα του καιρού.

Συνολικά, η Ελλάδα μπαίνει σε μια φάση ήπιου καιρού με έντονη ηλιοφάνεια, ήπια θερμοκρασία και θυελλώδεις νοτιάδες, προσφέροντας μια πρόγευση άνοιξης νωρίτερα από το αναμενόμενο.