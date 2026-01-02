Ο καιρός της Παρασκευής, 2 Ιανουαρίου 2026

0

Δείτε την πρόγνωση για το πρώτο Σαββατοκύριακο της νέας χρονιάς

Οι τοπικές βροχές στα δυτικά και οι τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα 2/1/2026. Σημαντική θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 02/01/2026 αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά, όπου αναμένονται και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τοπικές βροχές αναμένονται από τις βραδινές ώρες και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -10 έως 7-8 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -10 έως 8-10 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -7 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -7 έως 8-9 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -6 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από -3 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες στα νοτιοανατολικά έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11-12 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και λίγες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 10 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -07 (μείον επτά) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μείον πέντε) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα κυρίως στην κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, της δυτικής Θεσσαλίας και της βόρειας Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, που από το βράδυ θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόνησο βροχές και σποραδικές καταγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 06-01-2026 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα νότια.