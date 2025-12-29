Οι αγρότες στα Μάλγαρα δεν θα «μπλοκάρουν» την κίνηση στην ΠΑΘΕ έως και την Πρωτοχρονιά – «Αν δεν δοθούν απαντήσεις, δεν πάμε σε διάλογο»

0

Οι νέες κινητοποιήσεις με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Κατά τα λοιπά, παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις δύο μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απόφασης, η διέλευση είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 10 το πρωί. Σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα, η διέλευσή τους πιθανώς θα «μπλοκαριστεί» για μία ώρα το βράδυ.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.

Η ενίσχυση του μπλόκου στο Τελωνείο των Κήπων από σήμερα το απόγευμα, οι αιφνίδιοι αποκλεισμοί -διαρκείας δύο και τριών ωρών- της εισόδου των φορτηγών διεθνών μεταφορών στη χώρα από την Τουρκία, καθώς και ο καθολικός αποκλεισμός, ακόμη και για τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, στα οποία μέχρι σήμερα επιτρέπεται η είσοδος, συνθέτουν τους βασικούς άξονες της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων στον νότιο Έβρο.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Καναβίδη, σήμερα το απόγευμα θα ενισχυθεί περαιτέρω το μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων, με τα τρακτέρ που θα συγκεντρωθούν στις Φέρες και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν συντονισμένα προς το Τελωνείο, μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Επίσης, στη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις επόμενες θα πραγματοποιούνται αιφνίδιοι αποκλεισμοί -των εν αναμονή στο Τελωνείο της Τουρκίας για είσοδο στη χώρα- φορτηγών οχημάτων, ενώ στις επόμενες ώρες αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Καναβίδη, και ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για αποκλεισμό από τις 2 Ιανουαρίου και της εισόδου των φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

«Κάνουμε αιφνίδιους αποκλεισμούς μόνο για τα μεγάλα φορτηγά οχήματα. Εννοείται ότι τα ευπαθή περνάνε κανονικά. Σήμερα θα βγει κι επίσημη ανακοίνωση από τον Σύλλογο ότι από τις 2 Ιανουαρίου δεν θα περνάνε ούτε τα ευπαθή ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως οι εταιρείες και να μην στείλουν τα φορτηγά για φόρτωση προϊόντων που είναι ευπαθή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, σημειώνοντας πως όλα τα άλλα οχήματα διέρχονται κανονικά από το τελωνείο.

Στο βόρειο τμήμα του Νομού, τα μέλη των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν την ενίσχυση του μπλόκου στον κόμβο του Ορμενίου, με διακοπή στο σημείο τής κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές», καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου, το πρωί της Τρίτης, στο Διδυμότειχο.

Εντωμεταξύ, τα τελευταία 24ωρα λάδι στη φωτιά έχει ρίξει η απόφαση των 18 μπλόκων που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τις αρχικές ανακοινώσεις πολλές από αυτές διαψεύστηκαν, ενώ οι ίδιοι οι αγρότες τονίζουν ότι παρευρέθηκαν σε συσκέψεις απλώς για ενημέρωση.

Σήμερα (29/12) στον αέρα του ΕΡΤnews και στην εκπομπή NEWSROOM με τον Αντώνη Φουρλή βρέθηκαν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, και ο γραμματέας των αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσίλιας, από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.

Σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών με τον πρώτο να υπογραμμίζει πως τα μπλόκα επιμένουν στην ανάγκη να δοθούν ουσιαστικές λύσεις, όχι μόνο οικονομικές, που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των παραγωγών. «Αν δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου» επεσήμανε ο κ. Σέφης, ενώ υπογράμμισε ότι η πανελλαδική συνέλευση για τα επόμενα βήματα θα πραγματοποιηθεί μετά την Πρωτοχρονιά, με πιθανότερη ημέρα το Σάββατο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση ανάμεσα στους εκπροσώπους των μπλόκων ανέδειξε και εσωτερικές διαφωνίες για τις στρατηγικές κινήσεις.

Από τη δική του πλευρά ο κ. Τσίλιας κατήγγειλε κομματικές παρεμβάσεις σε συνδικαλιστές, τονίζοντας παράλληλα ότι τα προβλήματα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, η αύξηση του κόστους πετρελαίου και η έλλειψη αφορολόγητου αποτελούν κρίσιμα θέματα που πρέπει να λυθούν πριν ξεκινήσει οποιοσδήποτε διάλογος, ενώ σημείωσε πως «Εμείς δεν πήραμε καμία απόφαση για διάλογο. Δεν κλείσαμε κανένα ραντεβού. Το μόνο που έγινε ήταν ότι θορυβήθηκαν αυτοί που βρίσκονται στη Νίκαια».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Τσίλιας έθεσε και ζήτημα κομματικής ταυτότητας και εσωτερικών χειρισμών των μπλόκων, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «κάποιοι κατευθύνονται πίσω από κομματικές παρατάξεις».

Παρά την ένταση και τη δύσκολη επικοινωνία των δύο εκπροσώπων, αμφότεροι υπογράμμισαν σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις ότι «δεν θα υπάρξει διάσπαση».