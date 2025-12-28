Οικογενειακή τραγωδία στην Κυψέλη: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε πέφτοντας από την ταράτσα – Η γυναίκα δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή

0

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, στην Κυψέλη όπου ένας άνδρας μαχαίρωσε την σύζυγο του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πέφτοντας από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00 σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Λοκρίδος, όπου ένας 66χρονος άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι στο λαιμό την σύζυγο του. Αμέσως μετά, ο 66χρονος ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, από εκεί πέρασε στο διπλανό κτίριο και στη συνέχεια πήδηξε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 66χρονος άφησε ιδιόχειρο σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο, στο οποίο έγραφε ότι δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι.

Η σύζυγος του δράστη μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής στο σημείο.