Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε o Άρης Μουγκοπέτρος μετά από μήνυση της συζύγου του – «Ένιωσα απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου»

Το χρονικό της σύλληψης του μουσικού

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου από τις αστυνομικές αρχές στην Τρίπολη, έπειτα από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Πέρασε αυτόφωρο και πήρε αναβολή για να εκδικαστεί η υπόθεση του την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο του δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής.

Στις πρώτες της δηλώσεις στην εκπομπή «Live You», η σύζυγός του Άρη Μουγκοπέτρου, στην οποία έχει χορηγηθεί το panic button για λόγους ασφαλείας, ανέφερε:

«Ένιωσα από τη χθεσινή επίσκεψη στο σπίτι, απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου. Τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου και μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσω τα όσα αισθάνομαι. Από τις 15 Δεκεμβρίου είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι και σε καθημερινή βάση επισκεπτόταν τα παιδιά.

Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να τα δει και ότι δεν του επέτρεπα να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Χθες μπήκε στο σπίτι από πόρτα που είχα αφήσει ανοιχτή για να αεριστεί, σε ώρα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Φώναζε μπροστά στα παιδιά. Ήρθε στο σπίτι πάλι στις 17:30, την ώρα που εγώ ήμουν στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνω μήνυση».

Το χρονικό

Σύμφωνα με το MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανήμερα των Χριστουγέννων πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του και μόλις παρουσιάστηκε στο τμήμα, τέθηκε υπό κράτηση.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», είπε ο ίδιος στο MEGA.

Στο μεταξύ στη διακοπή της συνεργασίας με τον Άρη Μουγκοπέτρο προχώρησε ο δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Παπαναστασίου και αναλαμβάνει τη σύζυγό του γνωστού μουσικού, η οποία του έχει ασκήσει μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα του απευθύνθηκε στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, ο οποίος είχε αναλάβει το ατύχημα του μουσικού, για την υπόθεση με την κροτίδα που τον τραυμάτισε σοβαρά τον περασμένο Απρίλιο.

Ο ίδιος, παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε τη σύζυγο του Άρη Μουγκοπέτρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Παπαναστασίου:

«Με το παρόν θα ήθελα να γνωστοποιήσω την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με τον εντολέα μου, Αριστείδη Μουγκοπέτρο, ως προς τις ποινικές του υποθέσεις, οι οποίες είναι απότοκο του τραυματισμού του τον Απρίλιο του 2025, τον χειρισμό των οποίων είχα αναλάβει έκτοτε έως και σήμερα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και κατόπιν διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον τρόπο χειρισμοί και τη στρατηγική των υποθέσεων αυτών, οι οποίες κατέστησαν πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας άσκησα τα καθήκοντά μου με επαγγελματισμό, συνέπεια και πλήρη αφοσίωση στην υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέα μου, σεβόμενος τόσο το δικηγορικό λειτούργημα όσο και τις αρχές που το διέπουν.

Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η διακοπή της συνεργασίας μας δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί της ουσίας των υποθέσεων.

Αναγνωρίζοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώθηκαν στον χειρισμό των υποθέσεων του κ. Μουγκοπέτρου, του εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα για το μέλλον και κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πορεία του, δικαστική και ιατρική, και επ’ ευκαιρία των ημερών, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους».