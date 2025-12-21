Ο δήμος Αθηναίων διοργάνωσε street party με ηλεκτρονική μουσική στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι

0

Ξέσπασε κόντρα μεταξύ Θάνου Πλεύρη και Χάρη Δούκα

Αντιδράσεις προκάλεσε ένα street party που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου από το Δήμο Αθηναίων στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, στο Γαλάτσι. Ενώ το event στα επίσημα δελτία Τύπου και στα social media παρουσιαζόταν ως εκδήλωση στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, κατέληξε –όπως μαρτυρούν τα δεκάδες stories που κατέκλυσαν το Instagram– να εκτυλίσσεται κυριολεκτικά στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι.

Η κονσόλα του DJ τοποθετήθηκε στο πλατύσκαλο της εκκλησίας, τα φωτορυθμικά φώτιζαν διάφορα σημεία του ναού και η εικόνα παρέπεμπε περισσότερο σε rave party με μεταφυσικό υπόβαθρο παρά σε μια τυπική πολιτιστική δράση.

Οι παρευρισκόμενοι, αρκετοί εκ των οποίων έδειχναν εμφανώς σε κατάσταση έντονης ευθυμίας, ανέβαιναν τα σκαλιά, χόρευαν στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής και φρόντιζαν να αποτυπώσουν το σουρεαλιστικό σκηνικό για τα social media τους.

Οι λεζάντες έδιναν τον τόνο: «Holy Christ», «divine vibes», «blessed party». Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε στο αρχικό αφήγημα της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, επρόκειτο για δράση του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ενταγμένη στο City Festival, με στόχο την ανάδειξη της Λαμπρινής σε νέο «hot spot» της ηλεκτρονικής σκηνής.

Το Enteka Athens θα έδινε τον παλμό, η γειτονιά θα «ηλεκτριζόταν» και όλα θα εξελίσσονταν ομαλά σε δημόσιο χώρο.

Στην πράξη, όμως, ο δημόσιος χώρος μετακινήθηκε λίγα μέτρα ψηλότερα, ακριβώς μπροστά στην είσοδο του ναού. Έτσι, αντί για ένα απλό street party, η Αθήνα απέκτησε –μάλλον άθελά της– το πρώτο της «εκκλησιαστικό rave», με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ελεύθερη είσοδο και φόντο μια εκκλησία που πιθανότατα δεν είχε ενημερωθεί ότι θα αποτελούσε σκηνικό για το πιο φορτισμένο ηλεκτρονικά πάρτι της χρονιάς.

Σκληρή κόντρα Θάνου Πλεύρη -Χάρη Δούκα

Σκληρή κόντρα ξέσπασε μεταξύ του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα εξαιτίας του street party που διοργανώθηκε τστην πλατεία Αγίου Ανδρέα, στο Γαλάτσι.

Ο κ. Πλεύρης εξέφρασε τη διαφωνία του για το πάρτι και σε σχετική ανάρτηση που έκανε, χαρακτήρισε το γεγονός ντροπιαστικό: «Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ.@h_doukas.»

Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas .https://t.co/M2ISpnB905 — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 21, 2025

Στον κ. Πλεύρη απάντησε ο Χάρης Δούκας με δική του ανάρτηση, στην οποία ανέφερε:

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ. Υποκρισία και σκοταδισμός. Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους. Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;».