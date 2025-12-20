Επεισόδια τα ξημερώματα στα Εξάρχεια – Επιθέσεις με δεκάδες μολότοφ σε αστυνομικούς

0

Ένταση ανάμεσα σε διμοιρίες των ΜΑΤ και άγνωστα άτομα

Ένταση επικράτησε ανάμεσα σε διμοιρίες των ΜΑΤ και άγνωστα άτομα μετά τα μεσάνυχτα στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις 00:30 έως τη 01:00, περίπου 60 άτομα χωρισμένα σε ομάδες πραγματοποίησαν επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν σε δρόμους γύρω από τα Εξάρχεια, πετώντας τουλάχιστον 50 βόμβες μολότοφ, ενώ έβαλαν φωτιές και σε κάδους απορριμμάτων, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από τις επιθέσεις δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ωστόσο προκλήθηκαν φθορές σε δυο υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛΑΣ.

Φωτογραφία αρχείου