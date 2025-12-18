Προφυλακίστηκε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και άλλοι τρεις για την διακίνηση κοκαΐνης

0

Υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον Αύγουστο

Κρίθηκαν προφυλακιστέα 4 άτομα για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης με πλοίο που ήρθε από την Βενεζουέλα, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος. Ανάμεσα στα άτομα που οδηγούνται στην φυλακή και ο «Έλληνας Εσκομπάρ».

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον Αύγουστο, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται ότι μεγάλη υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη με πλοίο ελληνικών συμφερόντων, αποκαλύφθηκε αρχές της εβδομάδας από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Την Κυριακή, συνελήφθησαν στην Ελλάδα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του σκάφους που μετέφερε πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και εντοπίστηκε στον Ατλαντικό.

Πρόκειται για επιχειρηματία με πλοία και ξενοδοχεία, ο οποίος συνελήφθη στην Κατερίνη, ενώ ακολούθησαν άλλες τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Θήβα.