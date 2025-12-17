Κλειστό το τελωνείο των Ευζώνων και τα διόδια των Μαλγάρων από τα μπλόκα των αγροτών

0

Σκληραίνουν την στάση τους ενόψει της αυριανής πανελλαδικής διάσκεψης στις Σέρρες

Έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, ζητώντας δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το σύνολο των αιτημάτων τους. Αύριο θα έχουν κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες, για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους, μετά και τις κυβερνητικές εξαγγελίες κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Ωστόσο, την έντονη διαμαρτυρία των αγροτών προκάλεσε η παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ ποσών για τις εισφορές τους, μολονότι δεν είχαν εισπράξει την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

Μέχρι τις 10 το βράδυ θα είναι κλειστό το Τελωνείο των Ευζώνων για όλα τα οχήματα, με τους αγρότες να έχουν λάβει απόφαση για τετράωρο καθημερινό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων. Τα αυτοκίνητα οδηγούνται από το τελωνείο της Δοϊράνης, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί για τα φορτηγά, που έχουν συγκεκριμένα παραστατικά για το τελωνείο των Ευζώνων, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Τα διόδια των Μαλγάρων θα μείνουν κλειστά μέχρι τις 8 και στα δύο ρεύματα, ωστόσο οι αγρότες σκέφτονται μέσα στην εβδομάδα να προχωρήσουν σε επ’ άοριστον αποκλεισμό, σκληραίνοντας τη στάση τους. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί πέρα από τους αγρότες και από φοιτητές του ΑΠΘ, που βρίσκονται στο σημείο, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης.