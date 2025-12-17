Σοκ στην Αλεξανδρούπολη: Τριών ετών παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Συνελήφθη η μητέρα του

0

Η εικόνα έδειχνε ως υποσιτισμένο - Φως στα αίτια θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση

Παιδί ηλικίας 3 ετών μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Η μητέρα του, η οποία το μετέφερε στο νοσοκομείο, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ενώ φως στα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του μικρού παιδιού θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Παρά την κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το αγόρι ήταν ήδη νεκρό κατά την παραλαβή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα του παιδιού παρομοίαζε με αυτή του υποσιτισμού, ενώ το γεγονός έθεσε αμέσως σε πλήρη κινητοποίηση τις αρχές, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Με εντολή της Εισαγγελίας Αλεξανδρούπολης δόθηκε εντολή για νεκροψία-νεκροτομή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών, από τον ιατροδικαστή του νοσοκομείου και καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η μητέρα μαζί με τα άλλα δύο παιδιά της διέμενε σε συγγενικό πρόσωπο στην Αλεξανδρούπολη ενώ ο σύζυγος και πατέρας των παιδιών, είναι τουρκικής καταγωγής και διαμένει στη Γερμανία όπου εργάζεται. Η μητέρα και τα συγγενικά πρόσωπα κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου προσήχθησαν, από τις αστυνομικές αρχές.