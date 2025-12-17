Χαρδαλιάς: Προχωράμε στη δημιουργία επτά νέων ΚΑΠΗ, στηρίζοντας έμπρακτα περισσότερους από 5.110 ανθρώπους της τρίτης ηλικίας

0

Η υλοποίησή τους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ετών

Στηρίζοντας έμπρακτα τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και επενδύοντας συστηματικά σε σύγχρονες κοινωνικές δομές, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, προχώρησε στην υπογραφή των πράξεων ένταξης και χρηματοδότησης για τη δημιουργία και επέκταση 7 Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) σε ισάριθμους Δήμους του Λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021 – 2027». Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που θα πραγματοποιηθούν αγγίζει τα 13 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υλοποίησή τους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ετών.

Μέσα από τη δημιουργία νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων δομών, περισσότεροι από 5.100 ηλικιωμένοι θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ενισχύεται ουσιαστικά η καθημερινότητά τους και στηρίζονται οι οικογένειές τους, μέσα από υπηρεσίες που καλλιεργούν το αίσθημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Οι νέες παρεμβάσεις αποτελούν μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, που δίνει έμφαση στη φροντίδα, τη δημιουργική απασχόληση και στη στήριξη ενός ενεργού και αξιοπρεπούς τρόπου ζωής για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Ειδικότερα, αναμένεται να δημιουργηθούν νέα ΚΑΠΗ ή να αναβαθμιστούν τα υπάρχοντα, στους παρακάτω Δήμους (βάσει της σειράς κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων).

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Προβλέπεται η κατασκευή δημοτικού κτηρίου επί της οδού Κινικίου 14Α και Αγίου Ι. Χρυσοστόμου 3, στη Νίκαια, συνολικού προϋπολογισμού 481.800 ευρώ. Το νέο κτήριο θα προσφέρει σύγχρονες εγκαταστάσεις για κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

Θα δημιουργηθεί νέο διώροφο κτήριο για το Β΄ ΚΑΠΗ με υπόγειο, δώμα και πέργκολα, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες υποδομές για δραστηριότητες, φυσιοθεραπεία, εκπαίδευση και κοινωνική αλληλεπίδραση.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Αναμένεται η δημιουργία και επέκταση Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στην περιοχή, προϋπολογισμού 2,12 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ενσωμάτωση προγραμμάτων υγείας, φυσικής άσκησης και πολιτιστικών δράσεων.

Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Θα ανεγερθεί νέο κτήριο ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 3,15 εκατ. ευρώ, που θα παρέχει σύγχρονους χώρους φιλοξενίας και ψυχαγωγίας καθώς και προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης για τους ηλικιωμένους.

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

Αναμένεται η κατασκευή νέου κτηρίου ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 3,15 εκατ. ευρώ, που θα είναι εξοπλισμένο με χώρους πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες δραστηριοτήτων και χώρους άσκησης, με στόχο τη δημιουργία ενός κέντρου ανοιχτής κοινωνικής δραστηριότητας.

Δήμος Χαλανδρίου

Προβλέπεται η δημιουργία και επέκταση Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την ψυχαγωγία και την υγειονομική υποστήριξη των μελών τους.

Δήμος Νέας Ιωνίας

Θα κατασκευαστεί νέο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, προϋπολογισμού 2,588 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής των ηλικιωμένων της περιοχής.

Όπως δηλώνει ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς:

«Ο σεβασμός και η φροντίδα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας δεν είναι απλώς μια υποχρέωση της Πολιτείας. Είναι δείκτης κοινωνικής συνοχής και αξιοπρέπειας. Με τη χρηματοδότηση των επτά νέων ΚΑΠΗ, ύψους 13 εκατ. ευρώ, μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» – τους ευρωπαϊκούς, δηλαδή, πόρους της Περιφέρειάς μας – στηρίζουμε έμπρακτα περισσότερους από 5.110 συμπολίτες μας, σε ένα πρόγραμμα με ορίζοντα υλοποίησης δύο ετών. Πρόκειται για έργα που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των ηλικιωμένων μας, δημιουργώντας χώρους φροντίδας, κοινωνικής συμμετοχής και αξιοπρεπούς διαβίωσης μέσα στις γειτονιές τους».

Και προσθέτει:

«Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων πραγματοποιήθηκε με απόλυτη αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και θεσμική σοβαρότητα, χωρίς καμία παρέμβαση. Εντάχθηκαν οι προτάσεις που παρουσίαζαν τον μεγαλύτερο βαθμό ωριμότητας και τη δυνατότητα άμεσης δημοπράτησης, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της πρόσκλησης.

Η χρηματοδότηση των επτά νέων ΚΑΠΗ σε ισάριθμους Δήμους εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών. Θέλω να ευχαριστήσω τους Δημάρχους για τη συνεργασία, γιατί πρόκειται για μια απαιτητική αλλά απολύτως αναγκαία προσπάθεια για την Αττική. Στόχος μας είναι, με συνέπεια και συνεργασία, να βλέπουμε έργα να προχωρούν, εργοτάξια να ανοίγουν και ολοκληρωμένες δομές να παραδίδονται προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης. Μέχρι τις 15 Μαΐου 2026, οι διαγωνισμοί για όλα τα ενταγμένα ΚΑΠΗ πρέπει να έχουν προκηρυχθεί. Στο αμέσως επόμενο εξάμηνο από την προκήρυξη των διαγωνισμών, πρέπει να έχει αναδειχθεί ανάδοχος για κάθε έργο.

Για εμάς, η κοινωνική πολιτική δεν σταματά στους αριθμούς. Αφορά πρωτίστως τη ζωή και τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων – χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Η έμπρακτη στήριξη και η φροντίδα εκείνων που έχτισαν την κοινωνία μας, των παππούδων και των γιαγιάδων μας, είναι και θα παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα».