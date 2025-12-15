Το στεγαστικό ταλαιπωρεί ανθρώπους άνω των 60 ετών και μονογονείς μπαμπάδες

0

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της ΑΡΣΙΣ

Η στέγη παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα στους ανθρώπους άνω των 60 ετών και στους μονογονείς μπαμπάδες. Τη διαπίστωση έκανε η συντονίστρια της κοινωνικής υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ, Κλειώ Σαββάκη, με αφορμή τη γιορτή αλληλεγγύης που διοργανώθηκε το πρωί και ήταν αφιερωμένη σε όσους στηρίζει η οργάνωση- άστεγους, άνεργους, αποφυλακισμένους και όσους βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού.

«Τα αιτήματα στην υπηρεσία μας αφορούν κυρίως στην παροχή στέγης, όχι μόνο από άστεγους αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σπίτι και φιλοξενούνται σε συγγενείς και φίλους ή μένουν στο διαμέρισμα τους σε δύσκολες συνθήκες, καθώς αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα και να το συντηρήσουν» ανέφερε στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ.Σαββάκη. Η ΑΡΣΙΣ εξυπηρετεί κατά μέσο με τις κοινωνικές της υπηρεσίες, περίπου 800 άτομα τον χρόνο αλλά, τελευταία, υπάρχει αύξηση αιτημάτων για διάφορα ζητήματα, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Υπάρχει μεγάλο κενό στις υπηρεσίες για τη στέγαση ανθρώπων άνω των 60 ετών οι οποίοι αντιμετωπίζουν και θέματα ψυχικής υγείας, αδυνατούν να εργαστούν και δεν παίρνουν σύνταξη, με αποτέλεσμα να ζουν μόνο με επιδόματα. Παράλληλα, υπάρχουν μονογονείς μπαμπάδες οι οποίοι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν με την οικογένεια τους σε ξενώνες καθώς απευθύνονται μόνο σε μονογενείς μητέρες και δεν υπάρχουν άλλες δομές».

Σημειώνεται ότι η ΑΡΣΙΣ συμμετέχει στο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία παρέχοντας ευρύτερη στήριξη σε 75 νοικοκυριά, ενώ με την κοινωνική της υπηρεσία παρέχει, μεταξύ άλλων, συμβουλευτική και δικτύωση ακόμη και τηλεφωνικά.

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή έγινε στον χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Μοναστηρίου 12, 7ος όροφος) και περιλάμβανε τραγούδια, κάλαντα, φαγητό και δώρα.